في ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم "كوميدي" من الطراز الأول و"ملحن"

يعد الفنان جروج سيدهم واحدا من عمالقة الكوميديا والمسرح في مصر والوطن العربي، استطاع من خلال موهبته المميزة أن يقدم العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا لدى الجمهور.

ولد الفنان جورج سيدهم في مثل هذا اليوم 7 يونيو عام 1938 بمحافظة سوهاج، والتحق بحامعة عين شمس كلية الزراعة وتخرج منها عام 1961، كانت بدايته الفنية حينما التقى الضيف أحمد وسمير غانم؛ ليكونا فرقة ثلاثي أصواء المسرح والتي قدمت العديد من الأعمال سواء في المسرح أو السينما.

كان لثلاثي أضواء المسرح تجارب غنائية من خلال الاسكتشات الكوميدية التي يقدمونها خلال أفلامهم أو مسرحياتهم والتي من خلالها تعاونوا مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.

وفي عام 1966 خاض جورج سيدهم بمشاركة "الضيف، سمير" بوضع ألحان إسكتشات فيلم "30 يوم في السجن" والتي كتبها الشاعر حسين السيد.

ورحل عن عالمنا الفنان جورج سيدهم في 27 مارس 2020، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.