«الداخلية» توجه قافلة خدمية بنطاق 3 محافظات في إطار «حياة كريمة»

في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتعظيما لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كل التخصصات، لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين استهدفت عدة قرى بنطاق محافظات «الدقهلية – الفيوم - المنيا»، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.