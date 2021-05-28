وزير النقل يبحث مع رئيس ونواب «السكة الحديد» معدلات السلامة والأمان

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفه على مستوى الجمهوريه ورؤساء الورش الرئيسيه للسكك الحديدية وقطاع السلامة بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزياده معدلات السلامه والأمان على الخطوط المختلفة.

وقال الوزير إنه في قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وأن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري يأتي في مقدمة ركائز هذه الخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والإنضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.

واستعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة، حيث أكد ضرورة عدم خروج اي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانه إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانه والأمان بالإضافه إلى إعاده المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

وشدد على التطبيق الصارم للائحة السكة الحديد، مؤكداً تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل وكذلك سرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث، توضع خطه دقيقه لإستقدم خبراء أجانب متخصصين من كافه الشركات العالميه المتخصصه في القطاعات المختلفه للسكه الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وتابع: أنه إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري «دورات فنية وسلوكية وتثقيفية» يجب أن يكون هناك دورات تدريبيه على أعلى مستوى مختلفة ومفاجئه تختص بالنقاط السلبية التي يتم ملاحظتها في أي من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها.

وشدد على قيام رئيس ونواب وكافة نواب وقيادات هيئة السكك الحديديه بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة وكذا سرعة الإنتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة.

وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصه بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة

كما أكد وزير النقل على ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التي يقوم بها كل موظف وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه وكذلك ضرورة تولي الكفاءات المناصب المختلفه داخل هيئه السكك الحديدية بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادي وفني متميز و الكشف الدوري المفاجئ على كافه العاملين الى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئه لضمان عدم وجود اي شخص يتناول أي نوع من المخدرات داخل الهيئة، مشيراً إلى تطبيق عقوبة صارمة على أي شخص يثبت تناوله ذلك.

كما تم استعرض الموقف التنفيذي الخاص بخطة غلق كافة الفتحات الموجودة في أسوار حاليا السكة الحديد وإقامة أسوار على جانبي السكة في الأماكن التي توجد بها تجمعات سكنيه وكذا الموقف التنفيذي لخطة تطوير الأرصفه التي قد تؤثر على سلامة الجماهير في عدد من المحطات كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوه المستثمرين للمشاركه في هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها في مجال نقل البضائع و الصيانه الخاصه بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

وتم مناقشة دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظافه في السكة الحديد إلى جانب شركتي «الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية -السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري» للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة وهي: «أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على أعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى - تولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية- التطبيق الصارم للوائح المكافئات والجزاءات- إرساء وترسيخ مبادئ أساسية فى العمل و الثواب والعقاب و الحوافز لمن يعمل وينتج».

واستطرد: «بالإضافة إلى الأرباح لمن يكسب فقط - ضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته و توزيع الحوافز بلجنة من العاملين ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين والعاملين والمهندسين المتخصصين- ضرورة المحافظة على ماتملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفائتها وصيانتها والتفتيش الدقيق فى الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات والاهتمام بأسلوب وأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة - أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على اعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى- العامل والمهندس المصرى وخاصة فى السكة الحديد ذكى وماهر ولاينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل فى نظام منضبط وصارم وهذا مانعمل عليه - قائدى القطارات قريبا من المهندسين مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد».