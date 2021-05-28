تطوير مرسى العبارات النهرية بأبنوب بتكلفة مليوني جنيه

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تطوير مرسى العبارات النهرية بمدينة أبنوب بتكلفة اجمالية حوالي مليوني جنيه ضمن خطة تطوير مشروع ومراسي العبارات النهرية والوحدات التابعة لها للعام المالي 2020/2021 لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، اليوم، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وكلف محافظ أسيوط – خلال اللقاء - مدير مشروع العبارات النهرية بتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان والسلامة المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين بالمشروع على أن يتم استكمال تنفيذ خطة تطوير المشروع وكافة وحداته وفقاً للامكانات المتاحة مشدداً على الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصاً على حياة المواطنين مع الإلتزام بكافة القواعد والقوانين المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

وأوضح هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية أنه سيتم ايقاف العمل بالمرسى الحالي بأبنوب وهو ما يترتب عليه ايقاف حركة العبارة النهرية الحالية التي تربط بين مركزي أبنوب ومنفلوط على أن يتم تشغيل لنش من مكان مجاور للمرسى على بُعد أمتار لنقل الأفراد فقط خلال مدة تنفيذ التطوير مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون مع رئيسي مركز ومدينة أبنوب ومنفلوط منوها على اهتمام محافظ أسيوط بتنفيذ هذا المشروع في المدة الزمنية الموضوعة مسبقاً واعادة عمل وتشغيل العبارة في أسرع وقت ممكن.