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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة

كتب:

محمد عزالدين
12:02 م | الجمعة 28 مايو 2021
مسجد المؤيد شيخ

مسجد المؤيد شيخ

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة.

تعليمات وزارة الأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم. 

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