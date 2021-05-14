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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

كتب:

محمد عزالدين
11:52 ص | الجمعة 14 مايو 2021
الجامع الأزهر الشريف

الجامع الأزهر الشريف

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

 

تعليمات وزارة الأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم. 

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