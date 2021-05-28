ضبط هارب من مؤبد خلال ترويجه للمخدرات في شرم الشيخ

ضبطت مباحث شرم الشيخ هارب من مؤبد وصديقه، بحوزتهما نصف فرش حشيش خلال تواجدهم بمنطقة الرويسات، وجرى تحرير المحضر اللازم بعد التحفظ عليهما وإخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد كامل عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، اخطارًا اليوم الجمعة، من العميد أحمد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بضبط «محمد.ر.س»، 26 عامًا، مقيم بمنطقة العصلة التابعة لمدينة دهب بجنوب سيناء، هارب من حكم غيابي مؤبد 25عامًا، و«أحمد.ف.ف.ج»، 20 عامًا، ومقيم بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

معلومات بتواجد المتهمين بمنطقة الرويسات

وكانت معلومات وردت للمقدم إسلام شومان، رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بتواجد المتهمين بمنطقة الرويسات، بعد أن اشتبه النقيب كريم سكر، ضابط البحث الجنائي ورجال الشرطة السرية في المتهمين خلال مرورهم من مخرج منطقة الرويسات مستقلين سيارة رقم «د . ص . ق -3451».

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أسفر التفتيش عن ضبط نصف قرش حشيش، و7 قطع متوسطة الحجم تشبه مخدر حشيش، وسيجارة بها نبات عشب مخدر، وزجاجة بها شفاط لتعاطي الحشيش، ومبلغ 6095 جنيه، وعدد 3 محمول.

وبالكشف عن المتهمين تبين أن المتهم الأول مطلوب في القضية رقم 610 لسنة 2020، جنايات قسم دهب مخدرات، و هارب من حكم غيابي مؤبد 25 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه، والمتهم الثاني تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا، وهي القضية رقم 8761 لسنة 2019، والقضية رقم 10699 لسنة 2019، والقضية رقم 7103 لسنة 2020، وجميعهم جنايات أول شرم الشيخ .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء، والسيارة للتنقل.

وجرى تحرير محضر ضبط رقم 3175 لسنة 2021، جنح قسم أول شرم الشيخ، وأخطرت الجهات الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.