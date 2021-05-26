تطعيم 39 ألف مواطن بلقاح كورونا في جنوب سيناء

تواصل مديرية الصحة بمحافظ جنوب سيناء، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

تخصيص 5 مقرات للتطعيم بلقاح كورونا

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية حريصة على تطعيم كافة المواطنين بلقاح فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك داخل 5 مقرات جرى تخصيصهم لتطعيم المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ 39817 مواطنًا، بينما بلغ إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح بالفرق الطبية 65 شخصًا، وذلك منذ بداية التطعيم وحتى اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تطعيم 4423 مواطنًا داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتطعيم 35207 مواطنين داخل مركز تطعيم القطاع السياحي، وتطعيم 81 مواطنًا بمدينة دهب، وتطعيم 72 مواطنًا بمدينة دهب، وتطعيم، 34 مواطنًا بمدينة رأس سدر.

تخصيص مقرات حزب مستقبل وطن للتطعيم

وأشار إلى أنه جرى تخصيص مقرات حزب مستقبل وطن بكل مدينة من مدن المحافظة ليتلقى المواطنون اللقاح به، وذلك بعد تجهيز المقرات بالشكل التي يتناسب لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بهدف تخفيف عبء سفر المواطنين للمراكز التي جرى تخصيصها من قبل.

جدير بالذكر أن الدولة تسعى إلى تخصيص 5700 مركز على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال المراكز الصحية، حيث بدأت الوزارة بالفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطباء وكبار السن، وبعدها سيجري تطعيم كل فئات الشعب، وهذه المراكز مجهزة بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.