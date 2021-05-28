«الدروس المستفادة من غزوة أحد».. خطبة الجمعة اليوم في العريش

خطب اليوم الجمعة، محمد عزام إمام مسجد النصر، أحد أكبر مساجد شمال سيناء، بمدينة العريش، وخلال الخطبة سرد موضوع «غزوة أحد» والتي حددتها مديرية أوقاف شمال سيناء.

سماع قول القائد وتنفيذ أوامره

قال الشيخ محمد عزام إن هناك شيئين مهمين من الدروس والعبر التي نستفيدها من غزوة أحد، أولها أن يسمع الجميع كلام القائد ويلتفوا حوله، وأن يطبقوا ما قاله بالحرب الواحد، ذاكرا أن الرماة حينما عصوا ما أمرهم به رسول الله، انتصر المشركين على المسلمين برغم السيطرة الكاملة من المسلمين على المعركة فى بداية الأمر.

عدم ترديد الشائعة شيء مهم ويقتل الفتنة

وأضاف إمام مسجد النصر أن الشيء الثاني المهم الذي نستفيده من غزوة أحد، هو عدم ترديد الشائعة ، لأن إشاعة مقتل النبي كادت أن تهلك المسلمين، لأن غالبية المسلمين أصبحوا يقولون لقد مات النبي وانتهى الإسلام، لولا بعض قادة الصحابة انتبهوا إلى الأمر ونادوا في المسلمين، إذا كان النبي مات فالنمت على ما مات عليه رسول الله، لينتفض المسلمون بكل قوة وعزيمة، ويغيروا دفة المعركة في آخرها، ولولا إرادة الله لانتهت الدولة الإسلامية بوفاة النبي ومن معه، فإن الشائعات خطر يضرب المجتمعات، وأخطر شيء ما نقرأه بغير إسناد عن الأحداث الجارية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الشيء الذي يضر ولا ينفع ويكون من ورائه مغرضين يبثون سموم الأخبار ليتناقلها الجميع وهم لا يعلمون.