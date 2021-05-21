محافظ بني سويف للمواطنين عقب صلاة الجمعة: التزموا بالإجراءات الوقائية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات الدولة ووسائل الحماية الشخصية، داعيا المواطنين إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا الذي بذلت الدولة جهدا كبيرا لتوفيره، ضمن جهودها الكبيرة في مجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد محافظ بني سويف، في بيان له اليوم، أن الالتزام بكل ذلك يحفظ سلامة الجميع، ويحفاظ على الجهد الكبير الذي تبذله الأطقم الطبية في سبيل مواجهة الفيروس، حيث يجب علينا جميعا ألا نهدر جهود هؤلاء الذين يقفون في الصف الأول في مواجهة الفيروس وتداعياته، ويضحون بالغالي والنفيس من وقتهم وجهدهم والمخاطرة بحياتهم.

جاء ذلك عقب انتهاء خطبة الجمعة الذي ألقاها إمام وخطيب مسجد عمر بن العزيز بمدينة بنى سويف، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية، وقيادات الأوقاف والأزهر.

وحمل المحافظ المصلين الحاضرين أمانة توصيل مضمون هذه الكلمة وغيرها في هذا الشأن، لذويهم وأسرهم لتعم الفائدة، وذلك من باب التواصي بالخير.

وقال محافظ بني سويف إن مع انتشار الوباء وتداعياته، كان لزاما علينا أن نستفيد منه الدروس الكثيرة، والتي من أهمها، عظم نعمة الصحة، التي يجب علينا الحفاظ عليها والالتزام بتعليمات الأطباء، ونعمة أداء الشعائر، والتقارب فيما بيننا، والاستمتاع بأعيادنا ومناسباتنا السعيدة، مؤكدا على أنه مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحرص على الحصول على اللقاح ضد الفيروس، مع الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الدولة بكافة أجهزتها بداية من القيادة السياسية التي تواصل العمل ليل نهار من أجل صالح المواطن، مرورا بالمؤسسات الوطنية والوزارات المعنية في مقدمتها وزارة الصحة، وانتهاء بالأطقم الطبية والتمريض، سيأتي اليوم الذي نمارس فيه حياتنا بالشكل الطبيعي بإذن الله تعالى.