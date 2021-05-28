توريد 87 ألف و400 طن قمح لصوامع وشون أسوان

يواصل مزارعو أسوان توريد محصول القمح بمواقع تسليمه المنتشرة على مستوى المحافظة للموسم الحالي، وتعد محافظة اسوان، أول محافظة فى مصر بدأت توريد القمح للشون والصوامع.

87400 طن قمح بشون أسوان

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصريح صحفي، اليوم، أن كميات الأقماح بالصوامع والشون داخل نطاق المحافظة وصلت حتى الآن إلى 87 ألف و 400 طن ، لافتاً إلى تكليف الجهات المختصة بمديرتى الزراعة والتموين وأيضاً المطاحن لتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين أثناء إجراءات الإستلام لمحصول القمح حيث أنه مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد.

6 صوامع بأسوان

وأوضح محافظ أسوان أن كميات الأقماح يتم توريدها داخل 6 صوامع فضلا عن الشون، منها صومعة مطاحن أسوان والتي تصل طاقتها الإستيعابية إلى 6 ألاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، بالإضافة إلي بنكر إدفو بطاقة 23 ألف طن والمنضم حديثاً في 22 مايو الجاري ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، في حين سيكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 آلاف طن.

الاطمئنان على جودة الأقماح

وأشار إلى أن اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة تقوم بشكل مستمر بالإطمئنان التام علي جودة هذه الأقماح، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والحفاظ على المحصول بالشكل المطلوب.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن في 7 إبريل الماضي، إطلاق موسم حصاد القمح في أول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بمنطقة توشكى جنوب محافظة أسوان، داخل صومعة تابعة للقطاع الخاص والمؤجرة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة تصل لأكثر من 30 ألف طن.