توريد 42 ألف طن قمح لشون وصوامع أسوان

قال المهندس حازم عبدالمنعم، مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان، إنه بلغ إجمالي كميات القمح الموردة حاليا إلى شون وصوامع القمح بدائرة محافظة أسوان، 42 ألف طن، في حين مستهدف تسليم أكثر من 150 طن بنهاية الموسم في منتصف يوليو المقبل، بينما وصل ما تم توريده العام الماضي 75 ألف طن.

وتابع "عبدالمنعم"، أن تسليم القمح في 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية تصل إلى 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة الراجحي التابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى جنوب الوادي، والتي تصل طاقتها إلى 30 ألف طن، مشيراً إلى أن محافظة أسوان زرعت عدة أصناف متميزة من محصول القمح، هي مصر 1، ومصر 2، وجيزا 168، وجميزة 10 وجميزة 11.