الأوقاف تفتتح مسجد عمر ابن الخطاب في المنيا بعد ترميمه وتجديده

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أعمال صيانة وترميم، مسجد عمر بن الخطاب، الكائن بشارع الحرية بحي أبو هلال، اليوم الجمعة، بعد الإنتهاء الكامل من أعمال الصيانة والترميم والتجديد.

حضر الافتتاح الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمود توفيق مدير المساجد الحكومية، والشيخ رجب فؤاد مدير إدارة أوقاف المنيا الجديدة.

وقال مدير الدعوة بأوقاف المنيا، إن مسجد عمر بن الخطاب يأتي ضمن 7 مساجد على مستوى محافظات مصر قامت وزارة الأوقاف المصرية بصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1436 مسجدًا، منها 1331 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و 105 مساجد صيانةً وترميم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و7 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد المقرر افتتاحها تشمل 8 بمحافظة البحيرة وهي: الوسطاني بكفر دمنبوه بكوم حمادة، إبراهيم الفرحاني، بالبستان، بالدلنجات، أبو زريق، بقرية أبو زريق، بإيتاى البارود، الرحمن بمدخل قرية حافظ بدمنهور، الزهراء برمسيس بإيتاى البارود، مسعود سعد ببندر الدلنجات، المصطفي بإبيا الحمرا بالدلنجات، عزبة رجب بقرية طيبة بالدلنجات.

كما أعلنت عن افتتاح 3 مساجد بمديرية أوقاف سوهاج وهي: المتولى بروافع العيساوية بالمنشأة، الهداية بأولاد سالم بحري بدار السلام، التوحيد بنجع العسال بأخميم، ومسجدين بمديرية أوقاف الإسماعيلية وهما: أبو سلامة بالسويدات بالقصاصين، التقوى كساب بالمحسمة الجديدة بأبو صوير، ومسجدين بمديرية أوقاف قنا وهما: الرحمن بالسلامية بنجع حمادي، عبد المعبود رمضان بالدوم بأبو تشت، ومسجد التقوي بطهواي بأشمون بمديرية أوقاف المنوفية.

وأوضحت الوزارة أن مساجد الصيانة والترميم 7 مساجد هى: نجع عزوز بالقلعة بقفط، العتيق بأسمنت بنقادة، الشاورى بفرشوط، خاتم المرسلين بكوم يعقوب أبو تشت، والأبعادية الكبيربالأبعادية بدمنهور، عمر بن الخطاب بحى أبو هلال بالمنيا، والشهيد سعد البعلى بالبعالوة بالقصاصين بالإسماعيلية.

ويعد مسجد عمر بن الخطاب، الكائن بشارع الحرية بحي أبو هلال، هو من أشهر المساجد بمدينة لمنيا، وقد سيطرت عليه لسنوات عديدة جماعة الإخوان المسلمين وكان منبرًا للجماعة وتخريج كوادر وعناصر تحمل الفكر الإخواني بكل جوانبه، وقد تمكنت الدولة المصرية في مطلع عام 2014 من خلال وزارة الأوقاف المصرية من فرض السيطرة الكاملة على المسجد وما يتبعه من مستشفى وجمعية ومدارس.