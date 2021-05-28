امتلاء صومعة مطاحن المنيا بالقمح واستكمال التوريد بالمنطقة الصناعية
كتب:
اسلام فهمي
10:01 ص | الجمعة 28 مايو 2021
توريد قمح
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، امتلاء صومعة نفرتيتي بدماريس، التابعة لمطاحن مصر الوسطي بالقمح، لذا تقرر الاكتفاء باستقبال المزارعين المتواجدين أمام الشركة فقط، وذلك عقب التواصل مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وافق وزير التموين، توفيرا لوقت وجهد الموردين.
وأضاف المحافظ أنه بدءا من اليوم الجمعة، سيكون على المزارعين الجدد، التوجه إلى صومعة المنيا الجديدة، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لتوريد الأقماح الخاصة بهم.
وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، علي استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 273223 طن، و917 كيلو، من القمح، من خلال (البنك الزراعي -قطاع المطاحن -صوامع الشركة القابضة)، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وقال «يوسف»، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في إرتداء الكمامات، ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.
وتابع أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، مشيرًا إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح.
وأشار «يوسف»، بأنه لا يتم توريد الأقماح فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة.
وأكد محافظ المنيا، أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.
وأضاف أن المحافظة لديها 400 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.