70 مليون مصري يعانون منها.. طبيب يشرح أعراض وعلاج جرثومة المعدة

يشتكي آلاف المواطنين في مصر من آلام المعدة، التي يكون سببها الرئيسي ما يطلق عليها الأطباء جرثومة المعدة ، ما يدفعهم لإجراء الفحوصات والتحليلات الخاصة بها حتى يحصلوا على برتوكول العلاج الذي يمتد إلى 14 يوما ويعقبها بأيام أخرى والسير على نظام غذائي معين بعيدا عن تناو أطعمة بعينها

يشرح الدكتور رشدى أحمد عبدالعزيز عيسى ، مدير مكافحة العدوى بالإدارة الصحية في أبوتشت، لـ«الوطن»، أسباب وطرق علاج جرثومة المعدة من خلال أسئلة وأجوبة .

- ماهي جرثومة المعدة ؟

هي عبارة عن بكتريا تدخل الجسم عن طريق الأكل والشرب، وتفضل جرثومة المعدة الحياة داخل القناة الهضمية وتسمى الميكروب الحلزونى او جرثومة المعدة.

- ما هي نسبة المصابين بجرثومة المعدة بين المصرين؟

منتشرة جدا وبشكل كبير فمن بين 100 مليون مواطن، هناك 70 مليون معرضين للإصابة بها بما يعادل ثلثي السكان.

س - هل جرثومة المعدة تسبب القرحة؟

ج - لا غالبا لا تحدث مشاكل مع كل الناس لكن من يعانون من مشاكل فى المعدة مثل الالتهاب تسبب لهم قرحة .

- ما هي أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ؟

الأطعمة ومياه الشرب الملوثة، أو الأطعمة التي لم يتم طهيها جيدا، وعادة تصيب من اعتادوا على الأكل في المطاعم .

ماذا تفعل جرثومة المعدة حال دخول المعدة ؟

تظل لسنوات دون مشاكل وخلال تلك الفترة تبدأ بمهاجمة بطانة المعدة والأمعاء، وتتسبب في تآكلها، وحينما تفرز المعدة حمض ال HCL الذي يساعد على هضم الطعام، تذهب على المناطق المجروحة وتسبب قرحة معدة.

- ماذا أفعل عند إصابتي بقرحة معدة نتيجة الجرثومة ؟

سوف تسبب في ألم في حالة الجوع، وعندما تأكل الألم يخف بنسبة كبيرة ويعود مرة أخرى بين الوجبات، ودائما انتفاخات وغازات وغثيان وممكن ارتجاع، ووزنك يقل فجأة دون سبب.

ما هي العلامات الخطيرة للجرثومة ؟

أهم العلامات هي خروج دماء فى القيء أو البراز يكون لونه أحمر أو أسود، إضافة إلى آلم شديد وتوهان وعدم تركيز.

– كيف أتأكد من إصابتي بجرثومة المعدة ؟

عندما تجري االتحاليل مثل تحليل H.pylori سواء فى الدم أو البراز أو الطريقة الثانية بالمنظار.

- كيف أحمى نفسى وأولادي من جرثومة المعدة ؟

النظافة ثم النظافة ثم النظافة.. اغسل يديك جيدا عقب الخروج من الحمام، وقبل وبعد الأكل، وعدم تناول الأطعمة النيئة أو أكل المطاعم أو شرب المياه من الحنفية، والبعد عن العصبية، وعليك عدم تناول فواكه حمضية مثل الليمون واليوسفي والبرتقال، والبعد عن المقليات أو أكل المسبك والبعد عن البهارات والشاى والقهوة خصوصا علي معدة فاضية .

– ما هي الأطعم المسموح بها لمريض جرثومة المعدة ؟

تناول حليب بالعسل أو مياه بالعسل على الريق، تناول خضروات وفواكة وحبوب كاملة في وجبة الغداء، وفي وجبة العشاء، تناول علبة زبادى ووجبة خفيفة.

س – طرق علاج جرثومة المعدة

س - غالبا برتوكول العلاج يكون 14 يوما، وهو العلاج الثلاثى، أوميبرازول 40 مجم، حبة قبل الفطار وقبل العشاء، ومترونيدازول 500 مجم صباحا ومساءا بعد الأكل، ووكلارثرومايسين ٥٠٠ مجم صباحا ومساءا بعد الأكل، وعقب تناول البرتكول للمدة المحددة، نكمل بعقار الاوميبرازول فقط ، أو أقراص هيليكيور لعلاج الجرثومه.

متى اتأكد أنه تم القضاء على جرثومة المعدة ؟

ج - بعد شهر من العلاج.