بشار الأسد.. طبيب عيون قاده حادث سير لرئاسة سوريا 4 ولايات

أعلن فوز الرئيس السوري بشار الأسد رسميا، مساء أمس، بالانتخابات الرئاسية بنحو 95% من أصوات الناخبين الذين توجهوا إلى الاقتراع، في انتخابات نافس فيها بشار الأسد مرشحين اثنين آخرين لم يصلا إلى 5% من أصوات الناخبين، ليصل طبيب العيون السابق إلى الولاية الرابعة، في وقت تؤكد الحكومة السورية ثقتها بالعملية الانتخابية رغم تشكيك المعارضين، لتأتي تهنئة الرئيس الروسي لنظيره السوري حاملة الكثير من الدلالات.

بوتين يهنئ الأسد: الانتخابات تؤكد سمعتكم السياسية العالية

وفي أول تهنئة للرئيس السوري بشار الأسد، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الأسد» بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

ونقلت الرئاسة الروسية «الكرملين» عن «بوتين» قوله في برقية بعثها إلى الرئيس السوري بشار الأسد: «أكدت نتائج التصويت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة فيها بأسرع وقت ممكن».

وبحسب الكرملين، شدد الرئيس الروسي في البرقية على عزم روسيا على مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وتقديم عملية تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد، وذلك في رسالة للرئيس السوري بشار الأسد، والتى لا تحمل مفاجأة بالنسبة لمواقف «موسكو».

تفاصيل فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية الثانية منذ بداية الأزمة السورية

وحصل بشار الأسد على 95.1% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، ليفوز بذلك بولاية رئاسية رابعة تستمر 7 سنوات، حيث اعتمد صاحب الـ55 عاما في حملته الانتخابية على طريقة بث الأمل لدى السوريين نحو إعادة إعمار البلاد وما دمرته الحرب التي لم تتوقف بعد أن تمكن من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بفضل الدعم الروسي الإيراني وعدد من القوى الأخرى.

وتقدم للانتخابات مرشحين اثنين أمام الرئيس السوري هم عبدالله عبدالله والمرشح محمود مرعي، لكن يبدو بحسب كثير من المؤشرات أن الانتخابات كانت محسوبة بالتأكيد للرئيس السوري بشار الأسد، بحسابات بسيطة للمعادلة السورية.

بشار الأسد.. طبيب العيون الذي وصل للولاية الرابعة

بشار الأسد هو طبيب عيون درس في بريطانيا، لكن حياته تغيرت بعد عام 1994 عندما توفي شقيقه الأكبر باسل في حادث سير، وقد كان باسل هو الشخص الذ يعد لرئاسة البلاد، لكن وفاته أعادت بشار الأسد إلى سوريا، ليتتلمذ على يد والده الرئيس حافظ الأسد الذي حكم البلاد عام 1970 في الملفات السياسية والعسكرية، ومع وفاة الوالد عام 2000 ترأس بشار الأسد البلاد.

وظل بشار الأسد رقما صعبا في مسألة العلاقات بين العرب وإسرائيل، لكن أصعب ما واجهه «الأسد» هو اندلاع الاضطرابات في البلاد منذ بداية عام 2011، والتي أفضت إلى أحداث مأساوية من تهجير وقتل وتشريد وتخريب سوريا تقريبا، لكنه بفضل حلفائه يبدو في موقع المنتصر بتلك الحرب.