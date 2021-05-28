تحرير 168 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز المخالفة بكفر الشيخ

حررت حملة مديرية التموين بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، 168 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على المخابز لضبط المخالفين،وتحرير محاضر نقص وزن الأرغفة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة،عقب اجتماع عقده اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، لبدء شن حملات على الأسواق بالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري والرقابة التموينية.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان، اليوم، إن الحملة المكبرة تمكنت من تحرير 168 محضراً متنوعاً منهم 122 محضراً لنقص الوزن، و13 محضرمواصفات، و10 محاضر تصرف،ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن، و11 محضر لعدم النظافة ،و10 محاضر عدم إعلان ، ومحضر تسريب، مؤكداً أن الحملة مستمرة في كل مدن وقرى المحافظة، وأنه وجه باستمرار المتابعة الدورية على المخابز بدائرة المحافظة، مؤكداً أنه يقدم تقريراً للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عما أسفرت عنها الحملات التي وجه بها.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بشن حملات على الأسواق بالتعاون بين مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين ،والرقابة التموينية، على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه وكيل وزارة التموين ، بشن حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفين من أصحاب المخابز، وتحرير محاضر نقص وزن الأرغفة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة،مشدداً على منع الذبح خارج المجازر ، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ،وغلق محال الجزار التي لا تحرص على تغطية اللحوم ،حفاظا على صحة المواطنين.