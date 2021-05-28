تفاصيل أول إحصائية عن ضحايا كورونا بين رجال الكنيسة بمصر: أرقام صادمة

نشرت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس أول إحصائية كنسية رسمية عن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بين رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بدء الجائحة، تضمنت أرقام صادمة، خاصة أنها تأتي بعد أيام من وفاة أول أسقف ورئيس دير قبطي بكورونا وهو الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر.

وفاة 1% من كهنة ورهبان الكنيسة بكورونا

والإحصائية التي نشرها الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، كشفت عن وفاة ما نسبته 1% من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر في 2020م وحتى الآن.

وأشار أسقف المنيا إلى أن عدد الأساقفة والكهنة والرهبان، الذين توفوا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 70، بينهم الثلثين على الأقل من جراء كورونا، مشيرا إلى أن متوسط المتوفين من الكهنة في مثل هذه الشهور من عامي 2019م و2020م، نحو 25 من رجال الكنيسة.

نسبة الإصابة بين الأقباط بكورونا

وقال الأنبا مكاريوس، في بيان حمل عنوان: «الإكليروس في زمن كورونا»، إنه إصيب حتى الآن بفيروس كورونا المستجد، نحو ألف من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين تعافوا بعد تلقيهم العلاج، وبهذا تبلغ نسبة الآباء المتوفين واحدا بالمئة من العدد الكلي للكهنة والرهبان، بينما بلغت نسبة المتوفين من الأقباط واحدا من مئة بالمئة من عدد الأقباط الكلي بمصر، أي أن نسبة الوفيات بين الإكليروس بلغت أضعاف نسبة أفراد الشعب، وهكذا في الإصابات بلغت نسبة الذين أصيبوا وعولجوا أضعاف المصابين بين أفراد الشعب.

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة كاهن قبطي بالفطر الأسود خلال الفترة الماضية، الذي قيل أنه أحد أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.