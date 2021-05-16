الهند تتخلص من جثث ضحايا كورونا بالأنهار: لا يوجد مال لشراء حطب وحرقها

أعلنت حكومة ولاية أوتاربراديش بشمال الهند أنه تم العثور على جثث ضحايا كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض في القرى. وصدمت صور الجثث التي جرفها التيار في نهر الجانج المقدس لدى الهندوس شعبا يرزح تحت عبء أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم، وفق ما نقلت وكالة أنباء «رويترز» اليوم.

ورغم أن وسائل الإعلام في الهند ربطت الزيادة الأخيرة في أعداد هذه الجثث بالجائحة، إلا أن ولاية أوتار براديش، التي يقطنها 240 مليون نسمة، لم تكشف حتى الآن علنًا عن سبب الوفيات. وقال المسؤول الكبير بالولاية مانوج كومار سينج في رسالة في 14 مايو لرؤساء المناطق: «لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقا للطقوس المناسبة».

وأضاف: «نتيجة لذلك انتشلت جثث من الأنهار في مناطق كثيرة». وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين، أمس، على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

وقال «سينج» في الرسالة إنَّ من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفا من المرض.

وبعد رصد إصابات جديدة بمتحورات فيروس كورونا، سواء النسخة الهندية أو الجنوب إفريقية، دخلت الأرجنتين مرحلة الخطر مع الوباء العالمي. وتخطت حصيلة الوفيات من جراء «كوفيد 19» في البلد اللاتيني أمس عتبة الـ70 ألفًا منذ بدأ الفيروس بالتفشي، في حين زاد معدل الإصابات عن 20 ألف حالة جديدة يوميًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة.