مصرع 3 أشخاص اختناقا أثناء تطهير خزان صرف في المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم اختناقا في أثناء القيام بأعمال تطهير خزان صرف صحي منزلي بقرية «سواده»، التابعة لمركز المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بمصرع 3 عمال هم «عمر محمد حسن حمودة 20 عاما، أحمد تلاوي حمودة 20 عاما، وشقيقه حمودة 38 عاما»، مقيمون بقرية سوادة بمركز المنيا، باختناق أثناء القيام بأعمال تطهير خزان صرف صحي بأحد منازل القرية.

وكشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة لقوا مصرعهم في أثناء القيام بتطهير خزان صرف صحي مغلق ومحاولة ربطه بخزان المنزل، حيث تعرض عمر محمد حسن حمودة للاختناق والوفاة، فحاول أحمد تلاوي إنقاذه فلفظ إنفاسه الأخيرة مختنقا، وجاء الثالث حمودة تلاوي محاولا إنقاذ الاثنين فلقي مصرعه معهم، وانتشلت جثث الضحايا، ونقلت إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

جاء الحادث بعد أسابيع قليلة من مصرع 6 عمال وإصابة 13 آخرين، في أثناء القيام بأعمال تطهير غرفة طرد مشروع الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة، شمال المنيا.

يشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، نظمت في وقت سابق دورة تدريبية عن كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس لعدد 27 غطاس ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

وناشد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه المنيا، مواطنى المحافظة بعدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث إن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من التليفون الأرضي أو من خلال الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ / ٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ أو ارسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧.