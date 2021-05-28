خدمات طبية وعلاجية لـ 1525 مواطنا بقرية الإسماعيلية في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خاصة في القري والعزل والنجوع.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، اليوم، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 274 حالة جراحة و383 حالة اطفال و235 باطنة و88 قلب و105 نساء و51 تنظيم اسرة و95 اسنان و65 حالة انف واذن و 229 جلدية إلى جانب أنه تم عمل 95 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب و عمل 5 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 111 متردد وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 87 متردد ، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.