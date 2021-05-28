خدمات طبية وعلاجية لـ 1525 مواطنا بقرية الإسماعيلية في المنيا

خدمات طبية وعلاجية لـ 1525 مواطنا بقرية الإسماعيلية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:59 م | الجمعة 28 مايو 2021
قوافل طبية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خاصة في القري والعزل والنجوع.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، اليوم، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 274 حالة جراحة و383 حالة اطفال و235 باطنة و88 قلب و105 نساء و51 تنظيم اسرة و95 اسنان و65 حالة انف واذن و 229 جلدية إلى جانب أنه تم عمل 95 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب و عمل 5 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 111 متردد وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 87 متردد ، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.