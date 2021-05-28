«ربيع» وسفير المجر يبحثان سبل الاستثمار في منطقة قناة السويس

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير «أوندراش إيمرا كوفاشي»، سفير دولة المجر بالقاهرة، اليوم، سُبل التعاون الإقتصادي المشترك، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وقال الفريق «ربيع»، خلال اللقاء، إن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي الأهم لخدمة حركة التجارة العالمية وهو ما أثبته الاهتمام العالمي بمتابعة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «EVER GIVEN».

وأضاف أن الهيئة نجحت في إدارة الازمة، مشيرا إلى عزم الهيئة استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة بتطوير قدراتها وإمكانياتها بشكل مستمر.

وأضاف أن قناة السويس الجديدة تعد أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية تتمتع بكافة مقومات الجذب الاستثماري، بامتلاك العديد من المقومات الهامة منها ستة موانئ واعدة والعديد من المناطق الصناعية واللوجستية.

وأبدى سفير المجر سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الأولى له منذ عمله سفيراً لدولة المجر في القاهرة.

وكشف عن رغبته في توطيد العلاقات بين المجر ومصر في كافة المجالات، على أن تكون قناة السويس هي نقطة الانطلاق نحو تطوير العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في منطقة القناة.

وفي نهاية الزيارة أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير «أوندراش إيمرا كوفاشي»، تقديراً له وتعبيراً عن عمق العلاقات، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.