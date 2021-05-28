2911 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 73 لجنة بجنوب سيناء

تنطلق غدًا السبت امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 2911 طالب وطالبة، إضافة لـ 13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.

الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

تطبيق الإجراءات داخل لجان الامتحان

وأوضح أنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الإدارات ولجان النظام والمراقبة، بضرورة تطبيق الإجراءات داخل لجان الامتحان وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، و ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية، وتوفير كل احتياجات الطلاب من مطهرات وكمامات، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تستمر الامتحانات على مدار 6 أيام، و تنطلق غدًا في اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وحتى الخميس الموافق 3 يونيو المقبل في مادة الدراسات الاجتماعية.