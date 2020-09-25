مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف يشهدان توزيع صكوك الأضاحي بالبحيرة

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، استلام 4 أطنان من لحوم الأضاحي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع صكوك الأضاحي على القرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

وهنأ وزير الأوقاف كل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الأضاحي على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن العمل الصالح ومساعدة للفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأنا وأجرا عند الله تعالى، وأن شهادة الناس لمن يقوم بها بمثابة دعاء له في الدنيا والآخرة، مؤكداً على الإقبال الشديد من المواطنين على المشاركة في المشروع وتحقيقه لعائد أعلى من معدلات العام الماضي واكد وزير الأوقاف على ضرورة الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا.

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.

الجدير بالذكر أنه تم توزيع 36 طن لحوم من صكوك الأضاحي خلال الفترة الماضية ليصبح الإجمالى 40 طن لحوم تم توزيعها بنطاق المحافظة، حيث راعت الوزارة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف.

كما تم استهداف المستحقين بتلك القرى مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع.