«فيسبوك وانستجرام بدون لايكات».. الكشف عن مخطط لوقف علامات الإعجاب

أعلنت منصتا فيسبوك وانستجرام، عن مخطط لإضافة ميزة تسمح للمستخدمين بوقف عرض أرقام علامات «الإعجاب» على منشوراتهم، الأمر الذي يقلل السعي لتحقيق أرقام مشاهدات عالية من قبل المستخدمين.

ووفقا لشبكة يورو نيوز، ستوفر المنصتان إمكانية وقف تعداد علامات الإعجاب بشكل كامل مع إمكانية البقاء عليه لأنفسهم فقط، حسب تصريحات رئيس تطبيق انستجرام آدم موسيري.

وقال موسيري في بيان: «سيكون بإمكان الناس تقرير ما إذا كانوا يريدون أن يروا عدد علامات الإعجاب أم لا».

وأضاف أن الأدوات التي ستتم إضافتها ستمكن المستخدمين من وقف زر «علامة الإعجاب» سواء على المشاركات الفردية أم غيرها .

وتوقع موسيري أن يكون صناع المحتوى المبتدئين الذين يحاولون كسب المعجبين هم الأكثر نفورا من هذه الميزة، لأنهم في العادة يسعون لتعزيز شعبيتهم من خلال إظهار عدد المتابعين لصفحاتهم.

وأظهرت نتائج الاختبار الأولى للخاصية أن عدد المشاركات لبعض الأشخاص قد ازداد بعدما أزيل احتمال أن يتم الحكم على منشوراتهم من خلال الجمهور.

وفي محاولة شبيهة، سمحت منصة انستجرام في وقت سابق، لمستخدميها بإخفاء عدد علامات الإعجابات.

وفي أبريل 2019 بدأت فيسبوك بإخفاء عدد علامات الإعجاب لمجموعة محددة من المستخدمين لرصد آرائهم عن التجربة ولفهم ما إذا كان ذلك يخفف بعض الضغط عند النشر على تطبيق انستجرام، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم فيسبوك.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص وجدوا هذا مفيدا ولكن على النقيض كان هناك اعتراض من فئات أخرى.

ويشير خبراء إلى أن أعداد علامات الإعجابات على الشبكات الاجتماعية، وما يمكن أن ترمز على صعيد مكانة أو قيمة الأشخاص تثير مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.

ويتفق بعضهم على أن السعي لحصد علامات الإعجاب يمكن أن يسبب إدمانا، وقد تكون له عواقب وخيمة خصوصا في أوساط الشباب صغير السن.

وأوضح فيسبوك أنه يعمل مع المختصين الآن، لفهم كيفية دعم هذه الميزة للمستخدمين، مع إتاحة أدوات تحكم لكيفية انخراطهم في استخدام «السوشيال ميديا».