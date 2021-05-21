ضبط عاطل بتهمة بيع عقار طبي لعلاج أعراض كورونا بدون تصريح عبر «فيسبوك»

ألقت وزارة الداخلية القبض على متهم قام بعرض كمية من عقار طبي، للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث يتم استخدام العقار في علاج بعض الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالمخالفة للقانون.

تداول عقار طبي لعلاج كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتبين من التحريات، أن هذا العقار الطبي غير مصرح بتداوله إلا من خلال الصيدليات فقط، ووفقا لروشتة طبية يصرفها الطبيب المعالج للمريض، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة، ولكن المتهم اخترق كافة القوانين وقام بالاستحواذ على هذا العقار وبيعه رغم منه تداوله.

كشف عملية النصب

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف عملية النصب التي قام بها أحد الأشخاص المقيمين في منطقة الجيزة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجميع أنواع الجريمة بكافة صورها المختلفة.

35 عبوة من عقار طبي ممنوع تداوله

واستطاعت الأجهزة المعنية بكشف جريمة المتهم، وإلقاء القبض عليه وبحوزته ما يقرب من 35 عبوة من العقار الطبي الذي يستخدم في علاج بعض الأعراض فيروس كورونا المستجد، كما تبين أنها مختلفة التركيز وممنوع تداولها إلا عن طريق الصيدليات المعروفة المصرح لها ببيعه بناء على روشتة طبية.

عملية نصب بقيمة 150 ألف جنيه

وأوضحت التحريات أن العبوات التي تم ضبطها تقدر بقيمة 150 ألف جنيه، بجانب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وكان المتهم قد قام بعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ في بيع عدد منها للمواطنين.

ملاحقة باقي عناصر النصب

وتم عرض المتهم على النيابة بعد إلقاء القبض عليه، واعترف بجريمته بعد مواجهته بالمضبوطات، وأكد أن العقار الطبي كان بحوزته بقصد الإتجار فيه، وواصل اعترافاته بأنه حصل عليه من أحد الأشخاص، جارِ ضبطه، للكشف عن باقي العناصر التي شاركت في عملية النصب.