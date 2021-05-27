بعد 257 ألف «أغضبني».. مدرس علوم إسكندرية يغلق صفحته على فيسبوك

أغلق الدكتور محمود مرسي أحمد محمد، المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الصفحة، عقب إعلان الكلية ترقيته إلي درجة مدرس بقسم الكيمياء، فبعد أن لجأت إدارة صفحة كلية العلوم إلى تقييد التعليقات على خبر الترقية، بعد التعليقات المناهضة لقرار الترقية، والتي وصل عددها إلى 40 ألف تعليق، وتزايد التفاعل مع المنشور بإيموشن «أغضبني»، إلى 257 ألف، ووصل عدد مشاركات المنشور إلى 23 ألف مشاركة.

تعليق عضو هيئة التدريس على المنشور ضده

وفي أول تعليق من جانب مدرس الكيمياء بكلية علوم الإسكندرية، على الحملة التي يتعرض لها على موقع التواصل الاجتماعي، قال: «أنا لو باخد للطلبة غياب، وأروحهم بدري، وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي ييجي متأخر بعدها ساعة أدخله وأديله درجات زيه زي اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب، کنت خدت مليون LOVE».

وشهدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية اجتماعاً بين الدكتورة أماني إسماعيل، عميد الكلية، مع الدكتور محمود مرسي، أستاذ الكيمياء، للوقوف على أسباب الهجوم الإلكتروني على إعلان ترقيته، والتعليقات السلبية على المنشور، وذلك لإعداد تقرير كامل حول الواقعة، لرفعه إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، لاتخاذ القرار المناسب.

الكلية تصدر بياناً حول المنشور والتعليقات عليه

وأصدرت كلية العلوم بياناً أكدت فيه أن التعليقات التي جاءت على منشور الدكتور محمود مرسي، والتي تم ملاحظتها، وأنها ليست من طلاب الكلية ولا المجتمع الجامعي، تُعد تشويها للكلية والعاملين بها، وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأبنائها الطلاب، وجموع فئات المجتمع.

وأوضح البيان إنه إشارة إلى ما تم نشره أمس على الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والخاصة بـ«تهنئة الدكتور محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الاجتماعي، فإن كلية العلوم تتابع بكل اهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت أمس، على هذا المنشور، وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات، سيتم اليوم عقد اجتماع مع عميد الكلية، ورئيس مجلس قسم الكيمياء، والدكتور محمود مرسي، صاحب الواقعة للتحقق من مصداقية ما تم التعليق به على تهنئته».

وأكدت الكلية أنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب، سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب، أو عن طريق مكاتب الإدارة.