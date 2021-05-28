وزير النقل: لن يخرج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماعه صباح اليوم، مع مسؤولين بمنظومة السكة الحديد، على أهمية وضرورة عدم خروج أي قطار للعمل على السكك الحديدية إلا بعد التأكد بشكل تام من حالة القطار الفنية.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد عقد اجتماعا بشكل موسع صباح اليوم، مع كل من رئيس ونواب ورؤساء مختلف المناطق وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رؤساء الورش الرئيسية في السكك الحديدية، وهي كالآتي: الفرز، وأبوغاطس وأبو راضي، وأبو زعبل، وطنطا، وجبل الزيتون بالإسكندرية، بالإضافة إلى الزقازيق والعباسية، إلى جانب قطاع السلامة في وزارة النقل مع هيئة السكة الحديد، وذلك من أجل متابعة مختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف زيادة معدلات السلامة مع الآمان على خطوط السكة الحديد المختلفة.

وأشار وزير النقل، خلال اجتماعه، إلى أن دعم جميع الورش من خلال أحدث المعدات الحديثة اللازمة مع استكمال أعمال التطوير، يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل من أجل تطوير جميع ورش السكة الحديدية.

وزير النقل: أعمال تفتيش مفاجئة لكل ما يتعلق بالصيانة

وأوضح «الوزير» أنه سيتم تنفيذ خطة بشكل دقيق لأعمال التفتيش بشكل مفاجئ لجميع ما يتعلق بالصيانة، بالإضافة إلى خطة الصيانة الدورية، على أن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة، تساهم بدورها في رفع معدلات كل من الصيانة والآمان.

وشدد الوزير خلال الاجتماع أن هناك هدف أساسي في قطاع السكة الحديد يتمثل في تنفيذ خطة تطوير بشكل شامل لهذا القطاع الحيوي الهام، والذي ينقل من خلاله ملايين الركاب كل عام، مشيرا إلى رفع معدلات كل من السلامة والأمان على مختلف الخطوط، مع إعادة تأهيل العنصر البشري الذي يأتي في مقدمة ركائز تلك الخطة، وهو بالتالي يستوجب أن يعمل الجميع على مدار الساعة مع اليقظة والانضباط التام خلال أداء المهام المتعددة في هذا القطاع.