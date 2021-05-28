السكة الحديد في أسبوع.. تحليل مخدرات عشوائي وتعديلات في المواعيد

تعددت الأزمات خلال الأسبوع الجاري في «السكة الحديد» في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى تعديلات في قطارات الوجه القبلي والبحري، «الوطن» تستعرض أبرز أحداث الأسبوع في السكة الحديد التي تهم كل من العاملين داخل المنظومة والمواطنين بصفة خاصة.

حوادث القطارات

على مدار الأسبوع الحالي تكررت أزمات القطارات على قضبان السكك الحديدية، ولولا العناية الآلهية ثم يقظة قائدي القطارات، مع مساعدة بعض المواطنين، كانت وقعت العديد من الحوادث، ومن ضمن هذه الحوادث كانت تفادي اصطدام قائد قطار 685 بتروسيكل، وذلك على خط المناشي بين بشتيل والكوم الأحمر.

ومن ضمن حوادث هذا الأسبوع كان اصدام القطار رقم 80 المميز بسيارة ميكروباص كانت تعبر القضبان الحديدة في مزلقان غير شرعي، ووفقل لرواية شهود العيان، فإن سائق الميكروباص خرج منه قبل وقوع الحادث، وذلك في الرحلة الأخيرة للقطار قبل تحويل عرباته إلى روسي.

تعديلات في مواعيد بعض القطارات

طبقت هيئة السكة الحديد العديد من التعديلات والتحديثات على مواعيد وتركيب القطارات سواء بالوجه البحري أو القبلي، ومن بين هذه التعديلات كان تعديل تركيب قطاري أرقام 80 و81 المميزين بين القاهرة وأسوان إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية.

وكشفت هيئة السكة الحديد عن بعض التعديلات في مواعيد قطارات الوجه البحري سواء إيقاف أو تعديل، بسبب تحديث وتطوير برج بنها، حيث تم إيقاف وتعديل مواعيد 13 قطارا، ويمكن التعرف على المواعيد الكاملة لتعديلات قطارات الوجه البحري من خلال الضغط على الرابط التالي.

تحليل مخدرات عشوائي على سائقي القطارات

كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شدد على إجراء تحليل المخدرات بشكل ضروري على مختلف العاملين في السكة الحديد، ذلك بشكل دوري وعشوائي ومفاجئ، وأضاف وزير النقل إنه سوف يتم استبعاد أي عامل في حال إن ظهرت عينة تحاليله في المخدرات إيجابية.

وأكد «الوزير» أن كل العاملين في طوائف التشغيل بالإضافة إلى الوظائف الحرجة يخضعون لتحاليل المخدرات بشكل دورية، وتحديدا قائدي القطارات من أجل المحافظة على سلامة وأرواح الركاب المسافرين عبر القطارات.