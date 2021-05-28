9 مطالب من «الهندسية» لقطاع الأعمال بشأن الحديد والصلب منها التعويضات

خاطبت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بعد ردها على خطابه بشأن دراسة مقترح وزارة قطاع الأعمال العام لتعويضات عمال شركة الحديد والصلب.

وطالبت النقابة العامة واللجنة النقابية، خلال المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، والتي جرى إرسالها لوزير قطاع الأعمال، بـ9 مطالب خاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب، والتي جاءت كالآتي.

حساب التعويضات

1- حساب التعويضات على آخر أجر شامل مستحق للعامل عند انتهاء خدمته طبقا لشريط القبض لكل عامل.

2- صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى، 400 ألف جنيه وحد أقصى 700 ألف جنيه.

3- صرف تعويض شهري في صورة أجر للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بقيمة 2000 جنيه شهريًا خالصة التأمينات الاجتماعية المستحقة كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري.

4- استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة.

5- تسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالخدمة حتى تاريخ التوقيع دون استثناء.

6- صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين كاملة، وفقًا لآخر أجر شامل اعمالا للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

7- صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقًا للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتبارا من مايو 2018.

8- صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة.

9- تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادات خبرة.

رفع الحد الأدنى

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن أبرز المشكلات التي تواجه عمليه التفاوض بشأن حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب هي صندوق الزمالة.

وأضاف «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ النقابة متمسكة برفع الحد الأدنى إلى 400 ألف والوزارة متمسكة بـ 225 ألف، موضحًا: «نحاول أن نصل بمكافأة نهاية الخدمة إلى مبلغ يناسب طبيعة وظروف الحياة بعد توقف العمل».