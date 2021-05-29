22 ملفا تحظى باهتمام المحليات بمحافظات مصر.. أبرزها إجراءات كورونا

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، متابعة عدة ملفات، أبرزها الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة للحفاظ على سلامة المواطنين مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

رصدت «الوطن»، أهم الملفات التى تحظى باهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الراهنة، وهى كالتالى:

- متابعة فتح رخص البناء للمواطنين فى 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية.

- متابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء وفحص الطلبات

- إزالة المخلفات والقمامة أولا بأول والقضاء على التراكمات

- متابعة مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية

- حظر الشيشة فى المقاهى

- متابعة نسبة التشغيل فى المقاهى والمطاعم بنسبة 50%

- التشديد على التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات أحادية الاستخدام

- استمرار الإجراءات الاحترازية فى فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها.

- متابعة استعدادات المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات خاصة فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

- متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص» لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة وتقطيع الخطوط .

-القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين

- متابعة توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

- استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل المستمر مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

-عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها.

-متابعة مواعيد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

- السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

-الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

-رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن

-منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.

- إزالة أى تعديات على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص.

-عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

- مطالبة القيادات بالقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً.