معرض ملوك الشمس بـ«براج» كامل العدد ونفاد جميع التذاكر حتى 6 يونيو

منذ إعادة افتتاحه في شهر مايو الجاري، بعد فترة توقف قصيرة في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا، نفدت جميع تذاكر دخول معرض «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براج، والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، خلال شهر أغسطس من عام 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين التشيك، حيث وصل عدد الزائرين منذ إعادة افتتاحه يوم 4 مايو الجاري وحتى الآن إلى ما يقرب من 10 آلاف زائر.

وأضاف أن هذا المعرض يعد الأول للآثار المصرية في مدينة براج بجمهورية التشيك، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

ومن جانبه قال إبراهيم مصطفى، الأثري المرافق للمعرض، إنه وفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة، يزور المعرض كل يوم نحو 400 فرد مقسمين إلى 6 أفواج، يصل عدد كل فوج إلى ما بين 65 و 66 زائرا، وتمتد مدة زيارة الفوج الواحد إلى نحو 105 دقائق.

جدير بالذكر أن المعرض جرى افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبو صير، ليقدم لزائريه من التشيك وأوروبا لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية العريقة، ما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة ومناظرها الطبيعية الجميلة.

يضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية من بينها رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.