ضبط 1322 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بالبحر الأحمر

تمكنت حملة من إدارة التفتيش الصيدلي بصحة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، من ضبط 1322 عبوة وأقراص أدوية منتهية الصلاحية مُعدة للبيع، وأدوية خاصة بالمستشفيات وأخرى مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية، ببعض الصيدليات و8 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة بدون ترخيص، في حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي بمدن البحر الأحمر، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة، بالاستمرار في شن المزيد من الحملات على الصيدليات العامة، والتصدي لظاهرة غش الأدوية وبيع المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من ضبط 1322 عبوة وأقراص من أدوية منتهية الصلاحية مُعدة للبيع وأدوية خاصة بالمستشفيات وأخرى مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية ببعض الصيدليات بالمحافظة.

وضبط 8 أشخاص غير صيادلة يقومون بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وتحرير 13 محضرا والاستمرار في شن المزيد من الحملات على المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط سوق الدواء بالمحافظة. .