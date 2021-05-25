ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة في مدن البحر الأحمر.. صور

تمكنت اليوم الثلاثاء، أجهزة مدن رأس غارب والغردقة، من إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 238‪0م2 في مدن البحر الأحمر، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر باستكمال أعمال الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أزالت لجنة التعديات عدد 3 حالات تعد على أرض ملك الدولة على طريق غارب الزعفرانة، وبلكونة إنشاء حديث بمنطقة الـ 608، بإجمالي مساحة 1880 م2 عبارة عن أسوار.

ومن جانبه شدد رئيس مدينة راس غارب، على متابعة جميع حالات التعدي بالمدينة، وعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتعامل بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات والمتابعة اليومية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي استهدفتها المدينة لعدة مناطق وأحياء سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وفي مدينة الغردقة تمكنت لجنة الإزالات بمجلس المدينة تحت إشراف ماهر راغب، مساعد رئيس مجلس المدينة، من تنفيذ عدد 10 إزالات فورية على مساحة 500 متر، تعوق أعمال التطوير بمنطقة المحجر خلف مسجد على مصلحي.

وأكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة، على إزالة جميع المعوقات والتعديات بجميع أشكالها التي تعوق أعمال التطوير ومتابعة أعمال رفع المخلفات والنظافة اليومية بالمدينة ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة ويومية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق آخر استمرت أعمال النظافة بحي جنوب مدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب مكاوي، من رفع مخلفات القمامة والأتربة بمساكن الضباط بجوار سور نادي شباب الميناء، وبشارع باركينج السندباد، وشارع مترو الكوثر، وتشغيل المكنسة بشارع الحجاز.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بجميع مدن المحافظة.