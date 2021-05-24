حريق هائل يلتهم مجزر سفاجا الآلي في البحر الأحمر

شب حريق هائل في المجزر الآلي بمدينة سفاجا بمحافظة البحرالأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

كانت غرفة عمليات البحرالأحمر تلقت اخطارًا، باندلاع حريق هائل بالمجزر الالي بمدينة سفاجا، وعلي الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرير محضرا بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

وصرح مصدر بأن الحريق اشتغل نتيجه ماس كهربائي، والتهم المجزر كامًلا، دون إصابات بشرية وجارى تحديد حجم الخسائر المادية.

يذكر أن المجزر الآلي بمدينة سفاجا تم رفع كفاءته بمبلغ 12 مليون جنيه في عام 2020، ويشرف على تطوير المجزر جهاز التعمير بالبحرالأحمر، ويقع المجزر علي مساحة 2850 متر مربع، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

كانت مدن البحر الأحمر شهدت عددا من حوادث الطرق خلال أسبوع العيد المنقضي أسفرت عن 5جثث بينهم سيدة أجنبية مصرعها متاثرة بإسفكسيا الغرق بالغردقة وأربعة رجال نتيجة حوادث سيارات بطرق البحر الأحمر بالإضافة إلى 51 مصاب تم نقلهم للعلاج بمستشفيات مدن البحر الأحمر، بينما لم تسجل أقسام الشرطة اي حالة تحرش بالرغم من استقبال مدن البحر الأحمر السياحية الآلاف من الرواد لقضاء إجازة العيد على شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.