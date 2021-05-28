وزير العدل ومحافظ البحيرة يتفقدان أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد

اهتمام كبير من الدولة بإنشاء وتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري، والعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر، والتحول الرقمي من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

محافظ البحيرة يستقبل وزير العدل

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ظهر اليوم، المستشار عمر مروان وزير العدل، في إطار زيارته التفقدية لمتابعة أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور.

تفقد المحكمة الجديدة

توجه المحافظ ووزير العدل لتفقد المحكمة الجديدة وجميع الأقسام والقاعات، حيث تضم المحكمة 4 قاعات جنائي و7 قاعات مدني وغرف مداولة ومكتب أمامي ومكاتب إدارية، وسجن حريم وآخر للرجال، بالإضافة إلى شهر عقاري مطور على مساحة إجمالية 2000 متر، بخلاف الطرق و3000 متر، للتوسعات المستقبلية من المساحة الإجمالية التى تبلغ 6000 متر.

نموذج جديد من المحاكم بالبحيرة

تعد المحكمة نموذجا جديدا وتجربة رائدة من نوعها، تم من خلالها إنهاء الأعمال في وقت قياسي، والمقرر افتتاحها خلال الشهر المقبل.

كلمة وزير العدل

أكد وزير العدل، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل بها، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير جميع المحاكم، كما أنه تم مضاعفة عدد مقرات الشهر العقاري.

وقال «مروان» إن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وتليق بخدمة العدالة والمواطنين، ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، وتقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.

والمحور الثاني: يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها.