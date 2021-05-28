تفاصيل الحالة الصحية لوالد كريم عبد العزيز بعد إصابته بكورونا: مستقرة

ما زال المخرج الكبير محمد عبدالعزيز موجودا في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة.

وأوضحت مصادر مقربة من المخرج الكبير لـ «الوطن» أن الحالة الصحية له مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة مثل التي كان عليها قبل إصابته بالفيروس، وأنه نقل للمستشفى فقط من أجل الراحة والتأكيد على استقرار الحالة وأنه من المقرر أن يخرج منها عقب تعافيه تماما من الفيروس.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، نشر تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء أمس، طمأن فيها متابعيه والجمهور على حالة والده الصحية، قائلا: «إن حالة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله».

وتابع عبدالعزيز: «ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه».

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «الاختيار 2»، الذي شارك فيه بجانب أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، سلوى عثمان، هادى الجيار، أحمد حلاوة، ماجد الكدواني، رياض الخولي، وعدد أخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

كما أن كريم عبدالعزيز يستعد حاليا لاستكمال تصوير فيلم «كيرة والجن»، والذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه خلال نهاية العام الجاري.

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.