إنجي المقدم: العمل مع كريم عبدالعزيز «لذيذ».. وتجربة الاختيار2 ممتعة

قال محمد طارق أضا، في برنامج «كأس إنرجي» للدراما، المذاع على محطة راديو «إنرجي 92.1»، إن التصويت على أفضل الأعمال الدرامية مازال مستمرا ودخل مرحلته النهائية، ويتنافس مسلسل الاختيار2 بصورة قوية مع لعبة نيوتن، على المركز الأول، فيما اكتسح مسلسل «خلي بالك من زيزي» قائمة أفضل مسلسل لايت كوميدي.

وخصصت إنرجي اللينك التالي لإتاحة أفضل فرصة للمستمعين للمشاركة في التصويت لمسلسلهم المفضل؛ للفوز بجوائز كأس إنرجي للدراما https://www.radionrjfm.com .

ويتنافس الفنان عمرو سعد وحماده هلال وأحمد مكي وكريم عبد العزيز بقوة على لقب أفضل ممثل في كأس إنرجي للدراما، فيما تكتسح منى زكي ترشيحات أفضل ممثلة ومن بعدها سهر الصايغ.

وقالت إنجي المقدم، إن شخصيتها في مسلسل «هجمة مرتدة» ماكرة وقوية جدا، وتعلم جيدا كيف تتصرف وألا تعطي انفعالات، ومتحفظة في مشاعرها ولغة الجسد لذا كان تجسيدها صعبا.

وعن تجربتها في مسلسل الاختيار2، أكدت إنجي المقدم لـ«كأس إنرجي»، أنها سعيدة جدا بها، ووصفت العمل مع كريم عبد العزيز بأنه لذيذ، وكانت تجربة ممتعة، مضيفة: «هو نجم محترف وشاطر ولديه حضور وكاريزما».

وقدمت إنجي المقدم عبر كأس إنرجي تحية لسيدات مصر وزوجات الضباط الذي يحملون أرواحهم على أكتافهم، ونسائهم لا يعرفون مصيرهم دائما.

وأشادت الفنانة إنجي المقدم بمسلسل لعبة نيوتن، ووصفته بأنه رائع وقمة في الإبداع كتابة وإخراج وتمثيل وكل عنصر رائع ويكملون بعضهم البعض، وفرض حالة رائعة، معبرة عن فخرها بوجود عمل يقدم هذا المستوى العالمي.

وقالت إنجي المقدم إن الفنانة منى زكي قدمت في مسلسل لعبة نيوتن شخصية صعبة جدا، وآداء غير طبيعي وحلو جدا، وهي فخورة بها، نافية أن يكون لديها معلومات حول تقديم الاختيار3، وانضمام أحمد عز إلى فريق المسلسل من خلال نهاية أحداث مسلسل هجمة مرتدة.