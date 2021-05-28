«شباب الأحزاب والسياسيين» تنعى والد الكاتب الصحفي محمود مسلم

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد محمود مسلم، والد النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ومصطفى مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعازيهم لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي، والد الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.