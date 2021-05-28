رئيس التحرير

محمود مسلم

«شباب الأحزاب والسياسيين» تنعى والد الكاتب الصحفي محمود مسلم

كتب:

حسام حربى
06:58 م | الجمعة 28 مايو 2021
محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد محمود مسلم، والد النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ومصطفى مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعازيهم لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي، والد الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

اقرأ المزيد:

وفاة والد الكاتب الصحفي محمود مسلم

محمود مسلم يودع والده: رحل بعد رحلة كفاح طويلة نفتخر بها

«ثقافة الشيوخ» تعزي النائب محمود مسلم في وفاة والده

محمود مسلم: الموقف المصري هو الأشرف في القضية الفلسطينية

محمود مسلم ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد: الأستاذ الذي علم الجميع

محمود مسلم وأسرة جريدة الوطن يشاطرون الإعلامية لبنى عسل الأحزان فى وفاة والدها

عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب ينضم لبرلمان البحر الأبيض المتوسط