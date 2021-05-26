عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب ينضم لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

انضم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، برفقة عدد من النواب المصريين.

يأتي على رأس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجبس النواب، والنائبة ماجدة السيد بكري عضو مجلس النواب، والنائبة رشا عبد الفتاح السيد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب يحيى عيسوي عبد الفضيل عيسوي عضو مجلس النواب.