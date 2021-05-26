رئيس التحرير

محمود مسلم

عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب ينضم لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

كتب:

حسام حربى
05:20 م | الأربعاء 26 مايو 2021
محمد السباعي

محمد السباعي

انضم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، برفقة عدد من النواب المصريين.

يأتي على رأس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجبس النواب، والنائبة ماجدة السيد بكري عضو مجلس النواب، والنائبة رشا عبد الفتاح السيد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب يحيى عيسوي عبد الفضيل عيسوي عضو مجلس النواب.

اقرأ المزيد:

تنسيقية شباب الأحزاب تثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة لمتحف الحضارة

«مصر.. إفريقيا» صالون تنسيقية الشباب في اليوم الإفريقي

برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب تفتح باب التطوع قريبا أمام الشباب