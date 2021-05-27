شقيق سمير غانم يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز: كورونا بهدلتها

كشف حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز والتي تمكث حاليا في أحد مستشفيات العزل في التجمع الخامس، ولا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الناتجة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وقال غانم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه على الرغم من أن آخر مسحتين تم إجراؤهما للفنانة دلال عبدالعزيز كانت نتيجتهما سلبية، إلا أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من آثار الإصابة، مشيرًا إلى أنها متواجدة حتى الآن في العناية المركزة إذ أنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس، مضيفا أن كورونا أثرت عليها بشكل كبير «بهدلتها»، على حد تعبيره.

وتابع «غانم»، بأن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة مستقرة نسبيا لكنها لم تتحسن بعد، مضيفا «ربنا يتمم شفاها على خير، وادعوا لها بالشفاء العاجل، التنفس مش طبيعي ولكن لا يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي».

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفي قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض، يوم الخميس الماضي.

آخر مستجدات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ومازالت الأسرة تخفي خبر رحيل الفنان سمير غانم عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث رحل سمير غانم يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بكورونا، وخيمت حالة من الحزن على الشعب المصري إثر رحيل الفنان الكبير.

كما نعى الرئيس السيسي الفنان الراحل، قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع»