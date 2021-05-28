تفاصيل الحملة المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس بـ6 محافظات

أعلن التأمين الصحي الشامل عن تفاصيل حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «إطمن على ابنك»، في إطار توفير هيئة الرعاية الصحية الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وصحة مستواهم البدني والعقلي والفكري.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لحملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «إطمن على ابنك»، مواعيدها، مراحل تطبيقها، المحافظات المنتفعة بالخدمة، والفحوصات المتاحة من خلال الحملة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

المحافظات المستفيدة من حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس

ومن جانبه، أوضح التأمين الصحي الشامل أن حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «إطمن على ابنك»، تنفذ المرحلة الأولى منها في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر و أسوان، على أن يتم الإعلان عن باقي المراحل و المحافظات تباعًا.

الفحوصات الطبية المتاحة من خلال حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس في مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، والبالغ عددهم نحو 49 ألف طالب، من خلال عمل فحوصات طبية شاملة لهم، تشمل «كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات "جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان"، وقياس نظر»، بالإضافة إلى تحاليل «صورة دم كاملة، فصيلة دم، Rh»، وغيرها من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامة جسدهم ونموهم بدنيًا وعقليًا وفكريًا.

مواعيد ومراحل حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس

وتنقسم مواعيد الحملة على مرحلتين حسب المراحل التعليمية، حيث بدأت المرحلة الأولى الثلاثاء الموافق 18 مايو، وتستمر حتى الأول من يوليو 2021 وذلك للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي و الصف الأول الثانوي، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 3 من شهر يوليو القادم حتى 16 سبتمبر 2021، للمتقدمين إلى مرحلة رياض الأطفال KG1 والصف الأول الابتدائي.