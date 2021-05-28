إطلاق بوستر خاص للراحل سمير غانم بمهرجان شرم الشيخ السينمائي

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، برئاسة الكاتب الصحفى جمال زايدة، النقاب عن بوستر الدورة الرابعة للمهرجان، ويتصدره صورة النجم الراحل سمير غانم، تقديرا لعطائه السينمائي والتلفزيوني على مدار 50 عاما، وضع خلالها البسمة على وجوه محبيه من الملايين في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه؛ قال الكاتب الصحفي جمال زايدة: إن عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، للراحل الكبير ينم عن تقدير كبير من الرئيس للفن الراقي الذي يقدمه الفنانون والفنانات.

وأشار المخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي للمهرجان إلى أن الإدارة قررت على غير العادة، تصميم بوسترين إحداهما يعبر عن حال صناعة السينما في مصر والعالم التي مرت بظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا، حيث يعرض المهرجان قصصا إنسانية حدثت للبشر في أماكن مختلفة من العالم، وبوستر خاص بالنجم الكبير الراحل سمير غانم.

وأكد أشرف سرحان المدير الفني للمهرجان، ترتيب تكريم خاص يحضره نجوم مصر والعالم، خلال أيام المهرجان، ويتضمن ندوة خاصة عن سمير غانم وفن الكوميديا، وسيتحدث أصدقاء ورفقاء الفقيد الراحل من الوسط الفني حول الدور الكبير، الذي قدمه من خلال فن الإضحاك التلقائي في مسيرة طويلة، بدأت بثلاثي أضواء المسرح ثم أدواره المختلفة على المسرح والإذاعة والتلفزيون.

ويشارك في الدورة الرابعة للمهرجان نحو 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويقدم في المهرجان 4 مسابقات، وهم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة.

يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، ستعقد في الفترة من 25 يونيه حنى 1 يوليو، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.