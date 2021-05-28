طلال أبوغزالة: وقعنا بروتوكول تعاوني لتحول رقمي من أجل الابتكار

قال طلال أبوغزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية، إنه تم توقيع بروتوكول، بالأمس، يخص نقل تكنولوجيا التعليم الرقمي مع صندوق تطوير التعليم المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم وضع جدول أعمال من أجل إنجاح التحول نحو التعليم الرقمي لغرض الابتكار.

وأضاف «أبوغزالة»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن مؤسسته قامت بإنتاج الكثير من المنتجات الخاصة بالأجهزة في دولة تشيلي بأمريكا الجنوبية، حيث أنه ينظر بأنه لا يحق لأحد وضع حدود لطموحه، «سبقنا كل شركات الدنيا بكل استثناء.. ونحن نستطيع».

قادرون على منافسة أي منتج وأي جنسية

وأوضح، أنه وفي كل معارك العالم فهناك أغنياء الحرب حتى في جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه وأول أمس فقد تم افتتاح مصنع لإنتاج تلك التكنولوجيا في مصر بالاستعانة بكافة الأيدي العاملة المصرية، ولم يحتاج المصنع أيا من الخبراء الدوليين للإنشاء أو التطبيق: «قادرون على منافسة أي جنسية وأي منتج في الدنيا».

وأكد، أنه يجب أن يتم استخدام العقل ليس للحفظ ولكن للابتكار والإبداع، وهو النظام التعليمي الجديد الذي يجب أن تهتم به كافة دول العالم، وهناك كلية قائمة باسمه تخص الابتكار، وفيها لا يتخرج الطالب بامتحان ولكن باختراع، والاستاذ في كليته لا يحفظ، ولكنه يصنع المستقبل بالطلاب عبر اخراجه للمخترعين: «شروط الجامعة بأن يكون الطالب يريد الاختراع فقط، واشكر مصر بأنها ستكون في مقدمه الدول التي سيتم إقامة الكلية فيها».

نحتاج إلى ثقافة التفكير في الابتكار

وتابع رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية: «لإنجاح تطوير التعليم يحتاج الأمر عده توجهات، وأكبر أغنياء وقادة العالم لم يكملوا الدراسة الجامعية، ولدينا شباب في مصر والدول العربية أفضل من بعض الأسماءالعالمية ويحتاجون إلى فرصة للأبداع، ونحتاج لإنشاء حاضنه للمخترعين ونحتاج لثقافة التفكير في الابتكار».