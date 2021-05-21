سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-5-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 21 مايو، حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي في محلات الصاغة، حيث شهد المعدن الأصفر، آخر ارتفاع بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات للجرام الواحد، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21، و سعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18، والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، والتي جاءت بنحو:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 802 و 804 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 917 و919 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 687 و689 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6416 إلى 6432 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الجمعة ما بين 28,505 و 28,576 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة ما بين 916,571 و 918,857 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الجمعة الموافق 21 مايو، 944.98 جنيه، و 60.27 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 826.88 جنيه، و 52.73 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 708.75 جنيه، و 45.20 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

يظل الذهب الاستثمار الآمن

وكان رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، قال فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إن صناعة الذهب والاستثمار فيها من أكثر الادخارات أمانا، ناصحا المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة بقيمة المشغولات الذهبية عند الشراء.