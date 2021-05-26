طلال أبوغزالة عن أمريكا والصين وروسيا: «الحرب قادمة بهدف الهيمنة»

قال الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، إن السياسة الأمريكية لا يصنعها الرئيس، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الرئيس مجرد موظف ويرسم علاقاته مختصين بالداخل الأمريكي وليس هو، «هناك رؤساء لأمريكا قاموا بالتوقيع على الكثير من الأوراق ولا يعرفون ما كان فيها، والسياسة الأمريكية ترسمها المؤسسات الخاصة».

وأضاف «أبوغزالة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أنه ستكون هناك معركة كبرى وفاصله بين أمريكا والصين وروسيا، لأن الأخيرتين هما حلف واحد، وأمريكا وحيده باتباعها، «الحرب قادمة بهدف الهيمنة على العالم، والدولتين العظمتين تريدان الهيمنة ويجب أن نتنبأ ونتأقلم مع الصراع القادم»

وأوضح أن الرئيس الأمريكي الحالي، يسعي إلى بناء دولة يهودية في فلسطين بالكامل ويسعي لطرد الأخوة الفلسطينين من أراضيهم حتى يتثني لإسرائيل أن تنجح في تهويد الدولة بالكامل، «لا يجوز أن نتفائل».

وأكد أن العالم العربي أمام وعد بلفور جديد يجب علينا أن نحاربه ولا نمرره مرور الكرام، حيث أن كلمات الرئيس الأمريكي لها بعد كبير.

وفي سياق أخر، أشار إلى أن الثورة المعرفية هي شئ هائل، وهناك الكثير ممن لا يدركون أهميتها حول العالم، حيث أنه وللوصول لذلك يستلزم بنية تحتية معرفية بما فيها التعليم، وهو أحد أسس البنية التحتية.

ولفت إلى أن المعرفة تعني بأن يكون هناك بنية تحتية للاتصالات متاحه لكل إنسان ويحق لكل مواطن في العالم أن يكون له حق الاتصال المعرفي، حيث أن شركته لديها خط الانترنت الخاص بها، وذلك لأن البنية التحتية المعرفية تطلب تأمين أساسيات الاتصال للإنترنت، «الهاتف في يد الإنسان أصبح كالسندوتش الذي يتغذي عليه».