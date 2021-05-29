«النقل الجوي» يضع حلولا للحد من انتشار الفوضى بالمطارات بسبب كورونا

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من احتمال انتشار الفوضى في المطارات في حال عدم تصرف الحكومات بسرعة لاعتماد العمليات الرقمية لمستندات السفر الصحية (شهادات التطعيم ونتائج فحوصات كوفيد-19) وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمرض «كوفيد-19»، وستكون التأثيرات شديدة، الوطن تنشر خلال التقرير التالى أبرز هذه الحلول وهي كالتالي:

1 - إذ كان المسافرون، قبل كوفيد-19، يقومون بإتمام إجراءات السفر خلال ساعة ونصف الساعة وسطياً لكل رحلة تشمل تسجيل الدخول وإجراءات الأمن والهجرة والجمارك واستلام الأمتعة، تشير البيانات الحالية إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز الإجراءات في المطارات تضاعف إلى 3 ساعات خلال وقت الذروة، على الرغم من انخفاض أعداد المسافرين إلى 30% قياساً بالمستويات المسجلة ما قبل كوفيد-19.

إختبارات المحاكاة تشير إلى أن عدم تحسين إجراءات السفر سيؤدي إلى زيادة الوقت اللازم لإتمامها إلى 5 ساعات ونصف ساعة لكل رحلة

2 - إذا كانت إجراءات تسجيل الدخول وإجراءات الهجرة للمسافرين القادمين والمغادرين السبب الأكبر في زيادة في الوقت، نظراً لاعتماد مستندات السفر الصحية الورقية في أغلب الأحيان، فإن تشير اختبارات المحاكاة، تشير إلى أن عدم تحسين إجراءات السفر سيؤدي إلى زيادة الوقت اللازم لإتمامها إلى 5 ساعات ونصف لكل رحلة عند عودة حركة المسافرين إلى 75% مما كانت عليه ما قبل كوفيد-19، وإلى 8 ساعات لكل رحلة عند عودتها إلى كامل المستوى المسجل قبل كوفيد- 19.

الحل الأمثل لضمان عودة حركة السفر بسلاسة

3 - يمكن للحكومات التي تتطلب تقديم مستندات صحية عند السفر، أن تدمج هذه الأذونات ضمن الإجراءات المؤتمتة هو الحل الأمثل لضمان عودة حركة السفر بسلاسة.

شهادات رقمية مُعترف بها عالمياً

4 - وتتطلب هذه الخطوة شهادات رقمية مُعترف بها عالمياً وتخضع لمعايير موحّدة ومتوافقة مع مختلف الأنظمة في المطارات لشهادات التطعيم ونتائج فحوصات كوفيد-19.

5 - تقدّم الشهادات الرقمية الفوائد التالية:

· تجنب الوثائق المزوّرة

· تمكين الحكومات من اعتماد إجراءات تدقيق بسيطة ومختصرة في المطارات

· تقليص الطوابير وتخفيف الازدحام ووقت الانتظار في المطارات من خلال دمج إجراءات تسجيل الدخول ذاتية الخدمة (عبر الإنترنت أو الأكشاك أو تطبيقات الهواتف الذكية)

· رفع مستوى الأمان من خلال التكامل مع تكنولوجيا الهوية الرقمية المستخدمة في عمليات الهجرة

· كذلك تقليل مخاطر العدوى بمرض كوفيد - 19 عن طريق تناقل الوثائق الورقية بين الأشخاص

كان ويلي والش مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي: توقع حصول تأخيرات كبيرة واضطرابات في الخدمات في المطارات إن لم يتم وضع حلول للتحقق من مستندات السفر الصحية الخاصة بمرض كوفيد-19.

أضاف، وازداد وقت الإنتظار والوقت اللآزم لإتمام إجراءات السفر في وقت الذروة إلى 3 ساعات، وهو ضعف الوقت المستغرق ما قبل الأزمة، علماً أن العديد من المطارات لم تخفّض أعداد موظفيها على الرغم من التراجع الكبير في أعداد المسافرين.

وتابع، لن يتحمل المسافرون الأنتظار لساعات لإنجاز إجراءات تسجيل الدخول أو الهجرة، لذا لا بد لنا من إتمام عملية التحقق من شهادات التطعيم ونتائج فحوصات كوفيد-19 قبل تزايد أعداد المسافرين.

لا بد للحكومات من الاتفاق على معايير للشهادات الرقمية وتعديل الإجراءات

قال المدير عام إتحاد النقل الجوي الدولي: على الرغم من توافر الحلول التقنية، إلا أنه لا بد للحكومات من الاتفاق على معايير للشهادات الرقمية وتعديل الإجراءات بما يتماشى مع هذه المعايير، وهي خطوة يجب اتخاذها بسرعة.