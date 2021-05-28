عالم بهارفارد: ابتكرنا «بنكرياس صناعي» لمساعدة مرضى السكري

قال أسامة حمدي، العالم في جامعة هارفارد الأمريكية، الحاصل على جائزة الأكاديمية الأمريكية للتغذية لأبحاثه في تطوير النظم الغذائية في الولايات المتحدة والعالم كله، إنه سوف يتسلم الجائزة في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الأبحاث التي أجراها لم يجرها بمفرده ولكن معه عدد من الباحثين بعضهم مصريين، وبذلوا مجهودا كبيرا، مشيرا إلى أن الجائزة تقدم منذ عام 1920 لأشخاص لهم دور في تغيير أسلوب علاج الأمراض المزمنة، والعمل كله في مجال السكري والسمنة، وفوجئ بالترشيح والاختيار.

وأضاف «حمدي» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أنه ابتكر أيضا ما يعرف بـ«البنكرياس الصناعي»، لمساعدى مرضى السكري، وهو لم يُوافق عليه حتى الآن من الـ«FDA» ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة في الصيف المقبل، حيث يستطيع حساب الكمية المناسبة للأنسولين ويضعها في جسم الإنسان في الوقت المناسب، وهو جهاز صغير يوضع على اليد، وليس له أنابيب، ويتحكم فيه عن طريق الهاتف المحمول، وبعد 3 أيام يتخلص منه الشخص.

وتابع العالم في جامعة هارفارد الأمريكية: «أن الله هو من يكافئ، وأنا عملت اللي عليا، وعمري ما انتظرت تكريم أو أي شيء، ولكن هذه الجائزة كبيرة ومهمة، لأن تغيير أسلوب العلاج كان حلما لدي، وحاليا يتحقق، لأن التغذية السليمة تساعد في اختفاء معظم الأمراض المزمنة».

ولفت إلى أنه يرغب في الوصول إلى الطريقة السليمة للتغذية التي تساعد الناس في حياتهم، وخفض أوزانهم، والسيطرة على مرض السكري، موضحا أن مرضى السكري من النوع الثاني بأكلمهم يمكن علاجهم بالتغذية، ويمكن خلال أول خمس سنوات للإصابة بالمرض علاج المريض بالتغذية، والتغذية السليمة تستطيع منع مضاعفات المرض والتي هي في منتهى الخطورة خاصة أمراض القلب والشرايين.

وكشف عن أن العامل المهم في مسألة الإصابة بالسكري هو دهون منطقة البطن، موضحا أن تجمع الدهون في منطقة البطن يؤدي إلى نوع من الالتهاب المزمن، يؤدي إلى السكري والأمراض الأخرى، مشيرا إلى أن الشعوب العربية والمصري لديهم استعداد لتكوين الدهون في منطقة الخصر.