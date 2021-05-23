إرشادت «الصحة» للتعامل مع مريض السكر في حال إصابته بكورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 للإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا، وتلقي الخط الساخن سؤالا يفيد ما الإجرءات التى يجب اتباعها في حال إصابة مريض السكر بفيروس كورونا.

الاهتمام بالطعام وشرب المياه وقياس السكر أكثر من مرة

وقالت الوزارة في منشور توعوى لها إنه لابد من الاتصال بالخط الساخن 105 والتواصل المستمر مع الطبيب المتخصص وعمل تحليل للسكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية، لافتة إلى أهمية الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء والنوم جيدا.

أعراض فيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أهم أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر، وتابعت الوزارة في منشورها أن أهم أعراض فيروس كورونا، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمي أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي.

وطالبت الوزارة المواطنين، في حال ظهور أي عرض من هذه الأعراض، بالذهاب فورا إلى المستشفيات وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر، خاصة إذا كانت الحالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتواصل وزارة الصحة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.