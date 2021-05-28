ضبط 21 ألف عبوة دواء منتهية الصلاحية بالقليوبية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة والمحظور تداولها بالبلاد.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأماكن غير المرخصة لتخزين الأدوية بدائرة قسم ثان بنها، ومقر آخر بدون رخصة به كمية هائلة من الأدوية غير صالحة، وتم ضبط «21213» عبوة دوائية بإجمالي «901» كرتونة ما بين عينات مجانية وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مصرح بتداولها، منها 2523 علبة من أدوية المراهم والكريمات غير المسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها، و8900 زجاجة من العينات المجانية غير الصالحة.

وعدد من الأقراص يقدر بـ11400 قرص عينات مجانية، بالإضافة إلى كميات هائلة من الفوارغ معدة للتعبئة، بواقع 8450 كرتونة فارغة و900 استيكر فارغ، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.